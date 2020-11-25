Суд в Челябинске просят признать банкротом агрокомплекс "Чурилово" из-за долга в 31 млн рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району Челябинска просит признать банкротом агрокомплекс "Чурилово". Заявление пождано в арбитражный суд региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований – 31,4 млн рублей.

Инспекция ФНС по району провести ввести в отношении агрокомплекса процедуру банкротство, утвердить временного управляющего и включить в реестр требований кредиторов второй очереди требования в сумме 31,4 млн руб.

Заявление налоговой принято в производство. Заседание по делу назначено на 8 декабря.