25 Ноября 2020
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камера наблюдения статуя современное искусство стрит-арт (2019) | Фото:instagram.com/lonesome_grass

Депутат Госдумы выступил против оплаты проезда через распознавание лица

Распознавание лиц в транспорте - это вмешательство в частную жизнь человека. Пока невозможно защитить данные граждан, применять это нельзя. Так считает зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов
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Он признал, что это удобно, но возникают важные вопросы: кто будет контролировать защиту "цифрового лица" человека? Как гарантировать надежную защиту персональных данных? Кто будет оператором этой транспортной базы данных?

По словам депутата, уже известны случаи, когда люди жаловались, что их идентифицировали. Пока что распознавание лиц используют для выявления тех, кто находится в розыске, но в случае с законопослушными гражданами должно быть их согласие на внесение своего "цифрового лица" в транспортную базу данных.

"Лично я буду выступать против подобных инициатив, поскольку уверен, что большинство не захочет, чтобы их распознавали в автобусах", - подытожил депутат.

Платежную систему в метро на основе распознавания лиц планировали тестировать в Москве в конце 2019 года. Ранее эту систему испытывали на автобусах в Санкт-Петербурге. Заявлялось, что нейросеть будет также пересчитывать количество пассажиров в салоне и передавать информацию о загруженности линии в разные часы. Однако для этого нет необходимости в распознавании лица.

С распознаванием лиц связана следующая опасность. В сентябре волонтер общественной организации "Роскомсвобода" Анна Кузнецова купила за 16 тыс. руб. у "интернет-барыги", торгующего данными, информацию о своем передвижении за месяц. Она выслала ему свое фото, и через два дня он предоставил ей отчет о ее передвижении на основании данных с уличных камер. Этот случай доказывает, что к данным есть доступ посторонних лиц, а любой преступник может выследить любого человека, получив досье о местах его пребывания за любой промежуток времени.

Но самое интересное, что, согласно недавно принятому закону о едином федеральном информационном регистре населения, данные о гражданах государство сможет продавать частным лицам и компаниям, что делает людей заложниками неизвестно кого.

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Депутат Госдумы выступил против оплаты проезда через распознавание лица

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Теги: цифровизация, персональные данные, проезд, оплата, распознавание лиц



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