Мишустин продлил выплаты помогающим больным COVID-19

Кабмин России продлил выплаты всем участвующим в оказании помощи больным коронавирусом.

Как следует из информации на официальном интернет-портале правовой информации, премьер-министр Михаил Мишустин продлил специальную выплату медицинским и другим работникам до конца 2021 года. Деньги будут выплачивать ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря следующего года.

Как сообщалось, жители России с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений.

По словам Мишустина, это будет осуществляться напрямую, а не через работодателя. По словам премьера, в некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме и успела хорошо себя зарекомендовать.