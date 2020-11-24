24 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

"Это очень мало": резервный фонд правительства на 2021 год составит 107 млрд руб.

После перераспределений средств во втором и третьем чтениях бюджета на 2021 год в резервном фонде правительства на весь следующий год останется 107 млрд руб., рассказал на пленарном заседании нижней палаты парламента глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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Он отметил, что "это очень мало".

"У нас с вами в резерве правительства остается 107 млрд руб. на весь 2021 год. Когда мы не знаем, что будет происходить. Предлагается оставить правительство без резервов (обсуждалась одна из поправок в бюджет с источником в резервном фонде правительства – прим. ред.). Мы с этим согласиться не можем. У нас мало средств в резервном фонде. Нам необходимо будет изыскивать дополнительные средства для этого фонда", - отметил Макаров. Добавим, что многие поправки в бюджет, отклоненные Госдумой, предусматривали в качестве источника финансирования резервный фонд правительства, но далеко не все. Например, многие оппозиционные депутаты предлагали снять по 100 и даже 200 млрд руб. с такой статьи расходов как материальное мотивирование государственных служащих.

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"Это очень мало": резервный фонд правительства на 2021 год составит 107 млрд руб.

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Теги: резервный фонд правительства, андрей макаров, бюджет, госдума



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