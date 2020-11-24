В мэрии Екатеринбурга заявили о росте численности горожан к 300-летию города

Население Екатеринбурга к 2023 году возрастет. Так, согласно прогнозу социально-экономического развития города на 2021 год и плановый период 2022-23 годов, численность населения увеличится на 13 тысяч 200 человек. Об этом, выступая перед депутатами ЕГД, рассказал начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, передает Накануне.RU.

"Численность населения Екатеринбурга на 2023 год составит 1 миллион 539 тысяч человек. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет до 75 с половиной лет".

Также к 300-летию города, по словам чиновника, в городе появятся 6 детских садов.