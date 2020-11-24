Си Цзиньпин призвал к глобальной сегрегации людей по признаку их здоровья

Председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальном саммите G20 предложил ввести "коды здоровья" людей, которые будут признаваться во всем мире и служить ограничителем ряда прав.

"Китай предлагает создать международный механизм кодов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны", - сказал он.

В Китае эта система действует с февраля для слежки за передвижением людей с учетом их "статуса". Например, если человек имеет красный код, то ему запрещается свободное передвижение. При зеленом коде разрешается, при желтом - частично. Код могут потребовать в общественном транспорте, на улице или даже соседи по дому.

По существу Си Цзиньпин призвал к сегрегации людей в глобальном масштабе по признаку здоровья под предлогом безопасности.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует ограничить в правах всех, кто не сделает прививку от коронавируса.