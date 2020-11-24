Суд снова перенес рассмотрение иска Росприроднадзора к "Норникелю" по поводу размера ущерба от аварии в Норильске

Рассмотрение иска Росприроднадзора к "дочке" "Норильского никеля" – "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) – перенесено на 4 декабря. Это решение Арбитражного суда Красноярского края, в котором рассматривается дело.

Напомним, Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.

Отметим, это уже не первый перенос рассмотрения дела. Между тем, с момента аварии прошло уже полгода. Ранее деньги, которые должен выплатить "Норильский никель", были обещаны в местный и федеральный бюджеты, Госдума даже принимала соответствующий закон о распределении этих средств.