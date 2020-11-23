Мишустин объявил о реформе институтов развития: подробности реорганизации

Михаил Мишустин на понедельничном совещании с вице-премьерами объявил о реформе так называемых институтов развития: венчурных фондов и банков, созданных государством. В том числе он подтвердил ликвидацию восьми организаций.

"Мы проанализировали деятельность основных действующих институтов развития. На сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач – поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного строительства и промышленности. От них требовались совершенно определённые действия, которые в своё время дали значимые результаты.

Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития. Отсутствуют единые механизмы управления. Есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями", - заявил премьер-министр России.

Он объявил, что оптимизация будет вестись по четырем направлениям.

Инвестблок будет сформирован на базе ВЭБ.РФ. В управление этой структуре переходят Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАР, Роснано и четыре фонда: "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности. "Часть функций еще восьми институтов развития будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Сами эти институты развития будут ликвидированы", - заявил Мишустин.

Будут объединены и укрупнены институты развития со схожим функционалом - например, ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк – на основе МСП Банка и банка "ДОМ.РФ". А Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

По словам Мишустина, эти слияния помогут сформировать пять крупных институтов развития.

В то же время реформировать госкорпорации, занимающиеся обороноспособностью и продовольственной безопасностью, реформировать не будут. Среди таких оказались Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, АСВ, Российский экологический оператор, ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. АО "Курорты Северного Кавказа" станет Корпорацией по туризму.

Политолог Максим Жаров обращает внимание, что разговоры о сегодняшней реформе институтов развития вышли наружу уже несколько недель назад, но ни один из них так и не предпринял попытку хоть как-то отчитаться на публику об итогах своей деятельности за все годы существования. По мнению эксперта, в такой ситуации премьер-министр не просто "разворошил" институты, но и создал своему кабинету еще один крайне серьезный репутационный риск - ведь за организациями может лишь укрепиться репутация "обнальных структур".