Свердловская "Новая больница" признана лучшей в России частной клиникой в работе по ОМС

"Новая больница" Свердловской области победила в одной из номинаций всероссийского конкурса на лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении, проводимого Минздравом РФ. Учреждение стало лучшей частной клиникой России, которая оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно по программе ОМС.

"Новая больница – это один из проектов, который включает в себя многопрофильное оказание медицинской помощи. Мы видим сегодня, что именно многопрофильные больницы, в целом и государственные, и частные, являются наиболее приоритетными в развитии здравоохранения, для того чтобы оказывать помощь пациентам, которые имеют сочетанные патологии, коморбидное состояние, и это очень важно", – заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, добавив, что победа – это также доказательство эффективности и дальнейшего развития аналогичной инициативы в других районах.

Церемония награждения прошла в дистанционном формате при участии Михаила Мурашко, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора "Новой больницы" Вадима Лившица. Наградной диплом и статуэтку по завершению онлайн-церемонии в клинику направят почтой.

"Это победа всего коллектива клиники, яркое свидетельство профессионализма врачей и всего медперсонала. В рамках "Новой больницы" работают около 30 подразделений, в том числе круглосуточный многопрофильный стационар на 400 коек, районная поликлиника, к которой прикреплены 25 тысяч человек, специализированные городские центры и блок реабилитации. В прошлом году за счет средств ОМС в клинике лечились 11 тысяч человек. Кардиологическая служба "Новой больницы" - абсолютный лидер по лечению нарушений ритма сердца в Екатеринбурге. Каждый второй пациент в Екатеринбурге с инфарктом миокарда получает помощь в "Новой больнице", – отметил губернатор Евгений Куйвашев.