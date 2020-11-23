23 Ноября 2020
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Глава Нижневартовска Василий Тихонов (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Нижневартовска высоко оценил работу волонтёров во время пандемии

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в формате онлайн встретился с представителями городских волонтерских организаций. Добровольцы рассказали мэру о своих инициативах, проектах в новых реалиях. Участники могли задать свои вопросы руководителю муниципалитета в формате "свободного микрофона", сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"Добровольческое движение всегда было и будет очень важным и ответственным делом. В период пандемии мы ещё раз убедились, насколько незаменимы добровольцы в сложное время. Помощь, которую они бескорыстно оказывают вартовчанам, бесценна", - сказал Тихонов.

В Нижневартовске работает 30 волонтерских организаций. Основными направлениями работы волонтеров в период пандемии коронавирусной инфекции стала помощь пожилым жителям города и медицинскому персоналу. Десятки людей в свободное от учёбы и работы время отвечали на вопросы жителей города, доставляли продукты и лекарства для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, дежурили на транспортных узлах города.

"Сейчас в Нижневартовске проходит масштабное мероприятие "ДоброволецНВ". Мы ищем перспективные проекты и идеи в сфере волонтерства, которые можно будет реализовать в 2021 г. Лучшие работы будут воплощены в жизнь", - рассказал специалист МАУ "Молодёжный центр" Николай Терещенко.

Также важным направлением в работе добровольцев является сохранение окружающей среды. Так, в рамках реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", входящего в нацпроект "Экология", летом и осенью очищены берега водоёмов Нижневартовска. Общая протяженность очищенного берега – более 8 км.

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Мэр Нижневартовска высоко оценил работу волонтёров во время пандемии

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Теги: Василий Тихонов, волонтёр



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