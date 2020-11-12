Тихонов и его команда. Как Нижневартовск изменился за четыре года?

Четырехлетие Василия Тихонова на посту главы администрации Нижневартовска пришлось на осень невероятного по сложностям високосного 2020 года. Правда, назвать простыми предыдущие годы будет тоже означать - погрешить против истины. Столица Самотлора - это не просто северный город, это сложная городская агломерация с развитым и активным городским сообществом, с многовекторной экономикой, с собственным менталитетом и традициями. Руководить таким городом и почетно, и трудно одновременно. Как же изменилась жизнь вартовчан за минувшие четыре года? Что удалось сделать и над чем еще работать и работать - в материале Накануне.RU.

Накануне.RU в первую очередь поинтересовалось у главы Нижневартовска - как он сам оценивает работу всей команды управленцев за минувшие четыре года.

"Конечно лучше, чтобы оценивал не я, а люди. Но, если спрашиваете, то мог бы оценить работу моих коллег на твердую четверку. Все-таки надо всегда стремиться к бОльшему, бОльшей результативности. Тем не менее, очень все старались выполнять те задачи, которые перед ними ставились", - сказал Василий Тихонов.

Благоустройство - задача номер раз

Одной из первых задач, которую ставил мэр столицы Самотлора себе и своей команде, была реализация проекта "Марафон благоустройства". Собственно, марафон продолжается. Но результаты уже оценили вартовчане. И оценили высоко. Нижневартовск, кстати, стал первым городом в Югре, где запустили проект «Марафон благоустройства». Стартовал проект в 2017 году.

"Мы единственные в РФ, кто выбрал такой путь и этот путь сегодня тиражируется другими городами. Именно этого население от нас ждало. Сегодня есть обратная связь с нашими жителями, которые видят положительный опыт нашей работы по благоустройству территорий", - отмечает Василий Тихонов.

Три года работы "Марафона благоустройства" позволили почти 30 000 горожанам жить в комфортных дворах, с новыми детскими игровыми площадками и с достаточным количеством парковочных мест. Порядка 360 млн рублей было выделено на финансирование «Марафона благоустройства». Участвовали в проекте и сами жители. И не только контролем и инициативой. 5% — это доля софинансирования проекта населением.

Марафон продолжается. Но уже можно сказать, что проект "Марафон благоустройства" стал своеобразным брендом Нижневартовска.

Реформирование ЖКХ

Еще один проект, реализуемый мэрией города, - это масштабное реформирование сферы ЖКХ. "Сразу хочу оговориться - само реформирование не завершено, потому что сложно сегодня стоит вопрос с управляющими компаниями и пока нет точного понимания, каким образом УК должны работать. Но у меня есть уверенность, что мы идем по правильному пути, что это все-таки должны быть коммерческие организации", - говорит глава Нижневартовска.

И напоминает, каким сложным был первый этап выстраивания новой инфраструктуры. "Создание РИЦ, которое проходило очень сложно, фактически был саботаж при создании этого предприятия другими компаниями. Но мы его создали и сегодня РИЦ работает без нареканий со стороны населения", - отмечает Тихонов.

В Нижневартовске заключено четыре концессионных соглашения. Два - в сфере ЖКХ: по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения; а также централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска. Одна из задач - создать современную систему водоочистки, полностью уйти от хлора в канализационных и на водоочистных сооружениях. Рассчитано на 29 лет. Концессионное соглашение в области теплоснабжения на 25. Общая сумма инвестиций более 10 млрд рублей.

"Концессия - очень сложный этап и в плане заключения такого соглашения, и в плане объяснения населению города. Спасибо населению нашему, которое все-таки доверяет власти. Уже год прошел, как мы заключили концессию по теплоснабжению, чуть меньше по водоканалу, но уже есть положительный опыт. И в законодательство вносятся изменения, которые ведут к расширению государственно-частного партнерства в стране. А мы по этому пути прошли одни из первых. Муниципалитеты будут идти по этому пути", - уверен Тихонов.

Сейчас городские власти заключили еще два концессионных соглашения - уже на создание образовательных школ в квартале №25 и 9А микрорайоне.

Борьба с распространением коронавируса

Понятно, что 2020 год поставил перед городской администрацией Нижневартовска, как и перед всей российской властью неожиданные и очень сложные задачи. Коронавирус диктовал и диктует новые правила работы.

"Конечно, серьезной победой был ввод в эксплуатацию отдельного ковидного госпиталя на базе вновь строящейся больницы. Пришлось вносить изменения в проект, это была необходимость для города. Очень важная поддержка здесь была со стороны губернатора Наталья Владимировны Комаровой и правительства округа. Больница, как вы знаете - долгострой, в этом году мы вводим еще блоки В и Г, а до конца 2021 года главная задача - ввести основной корпус. Я вижу, что строители с этой задачей справятся", – рассказывает глава Нижневартовска.

Стоит добавить, что городу очень помогает справиться со сложностями периода пандемии то, что волонтерское движение Нижневартовска не просто существует, а реально работает. Волонтеры-медики, волонтеры социальных учреждений Нижневартовска, городского добровольческого центра, АНО "Гуманитарный добровольческий корпус", а также многие неравнодушные граждане - все это силы, которые помогают мэрии организовать борьбу с распространением и лечением коронавирусной инфекции.

Нацпроекты в помощь

Слово "нацпроекты", кажется, известно сегодня в стране даже детсадовцу. Но войти в программы нацпроектов, получить и реализовать финансовые средства так, чтобы это принесло реальную выгоду муниципалитету, удается далеко не всем городским властям. Нижневартовск сумел войти во многие программы в самых разных сферах.

Накануне.RU спросило главу города - за счет чего удалось войти в нацпроекты. "Во-первых, это компетенция и профессионализм сотрудников администрации. Я бы сказал их напористость. И, конечно, поддержка губернатора и правительства Югры. Мы работаем в единой команде, это и способствовало тому, что мы вошли в нацпроекты", - сказал Тихонов.

Результаты вартовчане уже ощутили. Доля дорожной сети столицы Самотлора, находящейся в нормативном состоянии сейчас составляет 68%. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась сразу на 30%. За два последние года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижневартовску было выделено около 1,5 млрд рублей из всех уровней бюджета на строительство и ремонт дорог. Таких денег в истории Нижневартовска на дороги никогда не тратилось. И вот — более 38 км отремонтировано дорог, более 2 км построено новых улиц, новая дорожная разметка, знаки, ограждения, светофоры и так далее.

В рамках реализации нацпроекта "Культура" в городе полностью переоснащены две школы искусств. Результат - на 28 % увеличилось за последние 3 года количество обучающихся по предпрофильным программам в области искусств. Городская ДШИ № 3 вошла в 50 лучших школ искусств в РФ.

Создали модельную библиотеку нового поколения (из федерального бюджета выделено 5 млн рублей). Реконструкция городской библиотеки №8 прошла за счёт средств муниципального бюджета (более 7 млн рублей). Теперь городская библиотека №8 - это технопарк, мультимедийный центр, большие игровые зоны, развивающие комплексы, детский и шахматный клубы и, обновленные книжные фонды.

Еще один проект глава города выделяет из череды дел, свершенных за прошедшие четыре года. ""Строительство нашей школы на 1725 мест было очень сложным объектом. Сложнейший объект. Два подрядчика оттуда ушли", - вспоминает Василий Тихонов. И уверенно говорит, что в этом году школа будет запущена в эксплуатацию.

В сфере образования Нижневартовск сегодня имеет лучший показатель в Югре по обучению детей в первую смену, 80 % учащихся. За счет средств местного бюджета переоборудованы школьные столовые. На сегодня во всех школах Нижневартовска ученики младших классов питаются бесплатно. За 3 года удалось ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. Создано дополнительно 647 мест. С 2018 года в Нижневартовске в ясельные группы начали принимать малышей с 2-ух месяцев. Столица Самотлора стала пилотным городом в округе, который активно реализует проект «От Фребеля до робота» и STEAM технологии.

Такие усилия приносят видимые результаты. За последние 4 года количество выпускников школ города, которые сдают ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось в 3 раза. Значительно увеличилась доля школьников, сдающих единый госэкзамен более чем на 80 баллов. В окружном конкурсе «Лучший педагог» нижневартовские специалисты занимают первые места. А еще в начале 2017 года в образовательных организациях Нижневартовска был серьезный дефицит профильных учителей. Педагогов привлекали из других муниципалитетов и регионов. Мэрия выделяла квартиры для педагогов, в том числе, и в так называемом доходном доме с социальной поддержкой на компенсацию платы. Это позволило значительно снизить остроту проблемы обеспеченности педагогическими кадрами.

В новый 2021 год Нижневартовск вступит без балков

Ввод нового и переселение из непригодного для проживания жилья идет в столице Самотлора опережающими темпами. В том числе, благодаря бесперебойному финансированию из окружного бюджета и поддержке губернатора автономного округа, правительства Югры.

В 2020 году на переселение истратят 872 млн рублей. Эти средства позволят улучшить жилищные условия порядка 270 семей, в том числе и проживающих в одноквартирных домах поселка Дивный (в зоне затопления). Переселение людей из аварийного жилья идет с опережением на 1,5 — 2 года относительно графика, который был утвержден изначально. В 2020-22 годах предполагается расселить последние 32 аварийных дома и 52 непригодных, которые также будут обследованы на предмет аварийности.

И в 2020 в столице Самотлора намерены покончить с балками. Если еще в 2012 году их было 694, то в этом осталось всего 2. На 1 января следующего года балков в Нижневартовске не будет.

Постоянный диалог городской власти с вартовчанами

"Ставя задачи по развитию города, мы исходим из тех задач, которые ставит перед нами горожане", - говорит Василий Тихонов.

И это не просто констатация, а одно из правил работы администрации города. Механизмов обратной связи создано много и они не прекращают свою работу, даже несмотря на ковидные ограничения 2020. Современный цифровой городской портал имеет интерактивную карту ремонта дорог, здесь актуальная информация - карта отключения горячей воды, работает приложение «Умный транспорт», где вартовчане могут отслеживать движения маршрутов. Портал уже принял более 5 000 обращений, 90% из них касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

"Конечно, было и остается желание максимально подключить к работе население нашего города. Для этого создавалась организационная структура - создавали Общественную палату, молодежный парламент при думе города, молодежная палата, общественные советы и так далее. Нам удалось большое количество наших жителей включить в работу над всеми проектами по развитию Нижневартовска," - отмечает Василий Тихонов.

Мэр не боится разноголосицы мнений. "Я считаю, что для Нижневартовска принципиально важно слышать мнение общественников. Большинство людей искренне стремятся что-то изменить. И мы должны направлять эту энергию, спорить с ними, если необходимо, использовать их опыт и идеи в работе власти, но так, чтобы конечные решения оставались за профессионалами, - уверен глава Нижневартовска. - Мы понимаем, что, чем больше мы работаем, строим дорог, создаем общественных пространств и так далее, тем больше людей обращает внимание на качество работы, на дополнительное благоустройство . И обращений будет еще больше".

Как Нижневартовск "заулыбался" и почему стал легче "дышать"

Вартовчане говорят, что их город в последние годы стал "улыбчивым". "Смайл-проекты", более 60 крупных объектов стрит-арта на фасадах многоэтажек, тепловых пунктов. Все это результаты реализации проекта "Ярчегород", поддержанного Тихоновым, в котором самым массовым участником стала молодежь города. Для коммуницирования креативных идей теперь будет собственная арт-резиденция.

А "очищение городских легких" - еще один масштабный проект, план которого изложен в генеральной схеме озеленения. За 4 года зеленый фонд в столице Самотлора вырос на 50 тысяч деревьев и кустарников. В начале пути количество декоративных растений и хвойных в составе высаженных составляло только 3%, сегодня - 40%. По результатам регионального конкурса в 2019 году Нижневартовск признан лучшим в сфере охраны окружающей среды, причем, второй год подряд. Плюс - 1 место по доступности раздельного сбора мусора в городах с населением от 250 до 500 тысяч человек. Рейтинг был составлен представителями Greenpeace России.

За 4 года в столице Самотлора появилось 8 общественных пространств: скверы, бульвары, аллеи. В 2020 году сдается сразу 4 сквера, 3 из них – в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Обустраивается городская набережная. Зимой Нижневартовск погружается в снежную сказку. Каждый год разную. И все это в рамках проекта «Новогодний Нижневартовск», который разработали тоже по инициативе Василия Тихонова. Кстати, первая концепция была разработана в 2017 году.

Какой станет под этот новый год столица Самотлора увидим совсем скоро. Но уже известно, что акцент сделают на новые микрорайоны, а темой будет сказка «12 месяцев».

Все вышеперечисленное, естественно, лишь часть из того, что удалось команде Василия Тихонова достичь. Но даже простое перечисление, согласитесь, впечатляет. А, подводя итоги, всегда хочется понять - что там впереди.

Вектор развития

"По жизни я привык ставить перед собой цели. Невозможно человеку не ставить перед собой целей и не добиваться их, иначе жизнь бессмысленна, " - размышляет глава Нижневартовска. И откровенно признается в любви к столице Самотлора:" Нижневартовск - моя вторая Родина. Сегодня я уже не мыслю свою жизнь без нашего города. Для меня нет сегодня другого города, куда бы хотелось уехать жить".

Глава Нижневартовска понимает, что сегодня спрогнозировать все последствия и пандемии, и, вообще, последствий изменений в мировой экономике, как они скажутся на жизни города - очень сложно. Но в любом случае превращение столицы Самотлора из "спального района" для нефтяников в современный, благоустроенный, комфортный для жизни город продолжится.

"У нас, конечно, есть прогноз следующего года. Еще раз хочу отметить, что и губернатор и правительство автономного округа Югры четко просчитывают, видят объем бюджетов муниципалитетов, прогнозируют выпадающие доходы, помогают нам путем перечисления дотаций. Ощущений, что бюджет города потеряет значительные средства в следующем году у нас нет. Потому что даже при, скажем, при пандемии у нас уровень объема исполнения бюджета не уменьшился по сравнению с прошлым годом. Следующий год, видимо, будет сложнее, потому что пандемия идет, количество больных увеличивается и, я думаю, что эта тенденция будет и в начале следующего года. Но все социальные обязательства, которые брал на себя муниципалитет, мы 100% выполним в этом году и будем выполнять в следующем", - уверен Василий Тихонов.