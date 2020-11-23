23 Ноября 2020
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред на совещании с ГФИ призывал "беречь малый бизнес"

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провёл совещание с главными федеральными инспекторами в субъектах округа. Речь шла, в частности, об отношении к малому бизнесу, сообщили Накануне.RU в полпредстве.
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Якушев обратил внимание на сложность работы малого бизнеса в условиях пандемии. Полпред порекомендовал при проведении необходимых контрольно-надзорных мероприятий применять риск-ориентированный подход.

"К малому бизнесу нужно отнестись максимально бережно, чтобы пройти этот сложный период с минимальными потерями", - сказал Якушев.

На особом контроле полпреда – доставка заболевших в стационары, обеспеченность лекарственными препаратами, вопросы амбулаторного лечения.

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Уральский полпред на совещании с ГФИ призывал "беречь малый бизнес"

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Теги: Владимир Якушев, полпред, малый бизнес



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