ВОЗ прогнозирует третью волну коронавируса в Европе

Европе может угрожать третья волна распространения COVID-19, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом, сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, очередная волна может случиться в начале следующего года. Как отметил Набарро, необходимо в каждой стране на местном уровне организовать процесс выявления инфицированных коронавирусом людей, а также прерывать цепочки зараженных и сдерживать локальные вспышки вируса, сообщает РБК.

Ранее специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Пациентам с коронавирусом не следует назначать данный препарат, насколько бы тяжело они больны ни были, говорится в заявлении.