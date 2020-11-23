23 Ноября 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

ВОЗ прогнозирует третью волну коронавируса в Европе

Европе может угрожать третья волна распространения COVID-19, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом, сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

По его словам, очередная волна может случиться в начале следующего года. Как отметил Набарро, необходимо в каждой стране на местном уровне организовать процесс выявления инфицированных коронавирусом людей, а также прерывать цепочки зараженных и сдерживать локальные вспышки вируса, сообщает РБК.

Ранее специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Пациентам с коронавирусом не следует назначать данный препарат, насколько бы тяжело они больны ни были, говорится в заявлении.

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ВОЗ прогнозирует третью волну коронавируса в Европе

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Теги: ВОЗ, коронавирус



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