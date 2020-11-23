23 Ноября 2020
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Страны G20 будут справедливо распределить коронавирусные вакцины

Страны G20 обязались работать над снабжением всех стран вакцинами от COVID-19 и над формированием сбалансированного «постковидного» миропорядка.

Участники саммита считают необходимым срочно установить контроль над распространением вируса. "Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы обеспечить доступ к ним всех людей на равноправной основе и по приемлемым ценам",— говорится в декларации.

Отмечается, что эпидемия стала сильным ударом по экономике и жизни людей, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Европе может угрожать третья волна распространения COVID-19, если страны не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.

По его словам, очередная волна может случиться в начале следующего года.

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Страны G20 будут справедливо распределить коронавирусные вакцины

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Теги: вакцина, коронавирус, G20



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