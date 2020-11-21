21 Ноября 2020
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природа зима лес (2008) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале нашли тело одного из пропавших под Ивделем рыбаков

На Среднем Урале спасатели нашли тело одного из рыбаков, пропавших под Ивделем.

Напомним, в середине этой недели на севере Свердловской области без вести пропали двое мужчин. Сообщалось, что они могли провалиться на снегоходе под лед озера Шемпат.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в пятницу специалисты Ивдельского поисково-спасательного отряда нашли и извлекли из полыньи одного из мужчин. Поиски второго продолжаются.

В субботу к месту проведения поисковой операции выдвинулись водолазы областной службы спасения из Екатеринбурга и Карпинска. Всего в поисках под водой задействованы шесть водолазов. По данным ведомства, работы осложняются сильным течением.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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На Среднем Урале нашли тело одного из пропавших под Ивделем рыбаков

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Теги: рыбаки, поиски, Ивдель, МЧС



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