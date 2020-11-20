20 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2016) | Фото: МЧС ХМАО

Для розыска пропавших под Ивделем рыбаков привлекли водолазов из Екатеринбурга

В свердловской полиции рассказали о мерах по розыску пропавших под Ивделем рыбаков.
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Напомним, на севере Свердловской области без вести пропали двое мужчин. Сейчас организована поисковая операция.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, вечером 19 ноября в дежурную часть полиции Ивделя обратилась местная жительница с заявлением о розыске мужчины 1980 года рождения.

"Женщина сообщила, что ее супруг по имени Евгений со своим другом Станиславом 18 ноября в 8 часов уехали на снегоходе "Буран" на рыбалку к озеру Шемпат, что примерно в 90 км от поселка Пелым. Для проведения поисковых мероприятий задействованы специалисты ивдельского спасательного отряда, а также представители территориального ОВД под руководством старшего лейтенанта полиции Юрия Коновалова", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, поисковая группа уже находится на месте предполагаемого происшествия.

"Накануне пропажи рыбакам было предложено переночевать в таежной избушке, так как на транспортном средстве Евгения и Станислава не работала фара. Однако, по предварительным данным, они отказались и поехали обратно домой. Но сегодня утром другие рыбаки обнаружили следы "Бурана", которые вели в полынью на реке. Возможно, в темноте возвращавшиеся с уловом мужчины пропустили поворот в нужном месте и съехали на тонкий лед. Для подтверждения или опровержения этой версии сотрудники полиции вызвали в тайгу к месту ЧП водолазов из Екатеринбурга", - добавил представитель областного Главка.

Поиски продолжаются.

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Для розыска пропавших под Ивделем рыбаков привлекли водолазов из Екатеринбурга

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Теги: рыбаки, розыск, полиция, Екатеринбург



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Ранее 20.11.2020 11:30 Мск На севере Свердловской области пропали двое мужчин на снегоходе

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