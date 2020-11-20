20 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
Ненецкий автономный округ, снегоходный тур, Арктика (2016) | Фото: visitnao.ru

На севере Свердловской области пропали двое мужчин на снегоходе

На севере Свердловской области пропали двое мужчин. Организована поисковая операция.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в четверг поступила информация, что на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым двое мужчин на снегоходе, предположительно, провалились под лед. На связь с родственниками они не выходили, о их местонахождении ничего неизвестно.

Сегодня ранним утром для проведения поисковой операции в район озера выдвинулись спасатели, двое родственников пропавших и полицейский.

"От поселка Пелым до озера предстоит преодолеть 45 км по бездорожью на снегоходах. Место предполагаемого происшествия труднодоступное, подъезд к озеру возможен только на специализированном транспорте – снегоходы, вездеходы", - отметили в МЧС.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что выход и выезд на транспорте на лед являются опасными для жизни. Также за это предусмотрен штраф – до 5 тысяч рублей.

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На севере Свердловской области пропали двое мужчин на снегоходе

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Теги: озеро, мужчины, поиски, Свердловская область, МЧС



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