На севере Свердловской области пропали двое мужчин на снегоходе

На севере Свердловской области пропали двое мужчин. Организована поисковая операция.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в четверг поступила информация, что на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым двое мужчин на снегоходе, предположительно, провалились под лед. На связь с родственниками они не выходили, о их местонахождении ничего неизвестно.

Сегодня ранним утром для проведения поисковой операции в район озера выдвинулись спасатели, двое родственников пропавших и полицейский.

"От поселка Пелым до озера предстоит преодолеть 45 км по бездорожью на снегоходах. Место предполагаемого происшествия труднодоступное, подъезд к озеру возможен только на специализированном транспорте – снегоходы, вездеходы", - отметили в МЧС.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что выход и выезд на транспорте на лед являются опасными для жизни. Также за это предусмотрен штраф – до 5 тысяч рублей.