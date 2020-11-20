20 Ноября 2020
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Общество В России
МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Для пересмотра стоимости обучения из-за дистанта студентам придется доказать его некачественность - зампредкомитета ГД по образованию

Студенты, обучающиеся на платной основе, смогут требовать перерасчета из-за дистанционного "обучения", только если докажут, что оно было некачественным. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова.
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Она сослалась на статью 29 "Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги" в федеральном законе "О защите прав потребителя".

По ее словам, дистант - это разновидность очной формы обучения. Поэтому студентам надо доказать, что учебный план вузом не был выполнен. Но вряд ли это можно найти в документах вуза, где на бумаге выполняется все.

Ранее Накануне.RU сообщало, что ряд студентов МГУ им. Ломоносова намерены подать групповой иск вузу. Они требуют снизить стоимость обучения из-за дистанционного режима. Согласно договору, обучение должно осуществляться в очной форме. Но студенты не могли посещать лекции, пользоваться библиотекой, лично общаться с преподавателями, хотя это предусмотрено договором на обучение. Не было полноценной практической и лабораторной работы. А дистанционный режим был со многими сбоями.

Ранее студенты обращались с подобной просьбой к ректору МГУ Виктору Садовничему, но им даже не ответили. Студенты отмечают, что за те деньги, которые они заплатили, они могли бы спокойно пройти лучшие платные онлайн-курсы, но они выбирали именно очное обучение. А получили дистант.

Позиция Тутовой свидетельствует о том, что власти не собираются учитывать мнение обучающихся и делают вид, что обучение не ухудшилось.

Правда, МГУ все же выделил деньги на поддержку студентов в условиях дистанта. Но сумма 30 млн руб. скорее символическая. О перерасчете стоимости обучения речь не идет.

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Для пересмотра стоимости обучения из-за дистанта студентам придется доказать его некачественность - зампредкомитета ГД по образованию

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Теги: образование, дистанционное образование, студенты



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