Студенты МГУ через суд потребуют скидку из-за перевода на дистанционку

Студенты, обучающиеся в МГУ на платных отделениях, решили подать в суд иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По мнению учащихся, качество получаемых знаний снизилось.

Согласно тексту коллективного иска, из-за коронавирусных ограничений студенты лишились возможности посещать лекции, пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, хотя это предусмотрено договором.

В процессе онлайн-обучения происходили технические сбои, в том числе из-за перегрузки серверов и неготовности к этому преподавателей, говорится также в заявлении.

Ранее студенты Уральского Федерального университета обратились к ВУЗу с просьбой, а впоследствии и с требованиями провести перерасчет оплаты за обучение. Главным аргументом выступало низкое качество онлайн-обучения, во многом уступающего очному.

В ответе ректора говорилось, что перерасчета стоимости оплаты за дистанционное обучение вместо очного точно не будет. В своем решении Совет ректоров Свердловской области ссылался на разъяснения Минобрнауки о том, что качество образовательного процесса, с переходом на онлайн-платформу, не снизилось.