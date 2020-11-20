МГУ выделил деньги на поддержку студентов во время пандемии

МГУ имени Ломоносова направит около 30 млн руб. на оказание поддержки студентам в связи с переходом на дистанционную форму обучения.

Средства будут выделены из внебюджетных источников. Соответствующий приказ подписал ректор учебного заведения Виктор Садовничий. Бакалавры, магистры, получающие социальную стипендию, получат по 10 тыс. руб.

Также на материальную поддержку могут рассчитывать и нуждающиеся студенты, которые учатся на платной основе. Кроме того, МГУ покроет расходы студентам, которые из-за эпидемии коронавируса планируют вернуться домой, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, студенты, обучающиеся в МГУ на платных отделениях, решили подать в суд иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование.

По мнению учащихся, качество получаемых знаний снизилось.