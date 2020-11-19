Свердловское МЧС призывает к осторожности из-за сильного ветра, который идет на регион

Синоптики объявили очередное штормовое предупреждение в Свердловской области.

Читайте также: Нижнему Тагилу снесло крышу

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня во второй половине дня и завтра, 20 ноября, местами на Среднем Урале ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Жителей области призывают быть предельно осторожными.

Так, при сильном ветре следует избегать нахождения людей и транспортных средств вблизи рекламных конструкций, ветхих строений и деревьев. Также крайне не рекомендуется оставлять открытыми окна и балконные двери.

Специалисты советуют ограничить проведение работ на открытом воздухе, в том числе на высоте. Кроме этого, сильный ветер может осложнить и пожароопасную обстановку, поэтому нужно соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня.

В ведомстве напомнили номера, по которым следует обращаться в экстренной ситуации: это телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 и единый номер вызова экстренных служб – 112.