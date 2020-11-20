20 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Главу Кировского района Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве в особо крупном

Против главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Известно, что расследованием дела занимается свердловское управление ФСБ. Официально в ведомстве не комментируют ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района уральской столицы. Мероприятия прошли в рамках проверки информации о коррупционных схемах при ремонте дорог.

Сообщалось, что Александр Лошаков был задержан и допрошен. После допроса его отпустили.

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Главу Кировского района Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве в особо крупном

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Теги: мошенничество, район, глава, Екатеринбург



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