Главу Кировского района Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве в особо крупном

Против главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник, чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Известно, что расследованием дела занимается свердловское управление ФСБ. Официально в ведомстве не комментируют ситуацию.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района уральской столицы. Мероприятия прошли в рамках проверки информации о коррупционных схемах при ремонте дорог.

Сообщалось, что Александр Лошаков был задержан и допрошен. После допроса его отпустили.