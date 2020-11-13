Главу Кировского района Екатеринбурга отпустили после задержания

Глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков был задержан по подозрению в коррупции.

"Возбуждено уголовное дело на главу Кировского района. Он задержан, находится на допросе", - сообщает ТАСС соо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После допроса Лошакова отпустили.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района по делу о коррупции при ремонте дорог. Пресс-служба УФСБ по Свердловской области не комментирует ситуацию.