Работает ФСБ: в администрации Кировского района Екатеринбурга прошли обыски

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района города.

Как сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник, мероприятия прошли в рамках проверки информации о коррупции при ремонте дорог. Сейчас по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Официально в ведомстве ситуацию не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заместитель главы администрации Камышловского городского округа Евгений Бессонов был оштрафован на 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог.