Глава минтранса Прикамья назвал дату открытия обхода Чусового

До конца ноября будет открыто движение по обходу Чусового. Пока – по временной схеме. Об этом в своём Instagram рассказал глава минтранса Прикамья Николай Уханов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, обход Чусового стоимостью в 2,77 млрд руб. планировали сдать в конце 2019 г. Однако дату открытия движения сдвинули. Причина срыва срока – ошибка при проектировании: насыпь стала менее устойчивой.

В этом году усиленно возводили насыпь и "дорожную одежду" (щебёночное основание, асфальтобетонное покрытие толщиной 12 см) на участке, примыкающем к трассе Полазна – Чусовой протяженностью 1,5 км.

"Сейчас идут аналогичные работы. Осталось доделать участок длиной 700 м. Подрядчик должен приступить к укладке 400 м асфальтобетона на этом участке. Что касается насыпи земляного полотна на том же участке, то осталось 300 м. Строители используют армирующие прослойки с применением геосинтетических материалов. Такую рекомендацию дала проектная организация по результатам расчета устойчивости насыпи земполотна", - отметил Уханов.

На участке 3,9-4,2 км от дороги Полазна – Чусовой ранее произошли оползни грунта на уже сделанных в 2018 г. участках, поэтому подрядчик разгрузил откосную часть выемки земляного полотна, сделав её более пологой. В целом, этот участок готов к эксплуатации. Говоря о пересечении обхода с трассой Кунгур – Соликамск на 127 км, министр сообщил, что там обустроен перекресток с круговым движением. Большая часть работ уже выполнена, осталось благоустройство барьерного ограждения и организации безопасного дорожного движения. На пересечении с автодорогой Полазна – Чусовой будет Т-образный перекресток со светофором для регулирования движения. Его установят на этой неделе.

"До конца ноября будет открыто движение по обходу по временной схеме. Поясняю: до весны автомобили будут ездить по обходу. Весной 2021 г. временно движение будет закрыто для завершения всех работ. Ввод объекта в эксплуатацию по графику – 2021 г.", - подытожил министр.