06 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Обход Чусового карта (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

Обход Чусового сдадут позже срока – в 2020 году

Подрядчик сдвинул сроки сдачи обхода Чусового, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, обход должны были сдать в четвертом квартале 2019 г. Общая стоимость строительства ранее оценивали в 2,77 млрд руб., из них 838,8 млн руб. из федерального бюджета. В 2018 г. объект обещали сдать на полгода раньше срока.

Подрядчик строительства, пермский филиал "Мостоотряд №123" АО "Уралмостострой", сообщил "Ъ-Прикамье", что срок сдачи обхода сдвигается. Его откроют "в течение 2020 г.". Причина срыва срока - ошибка при проектировании: насыпь стала менее устойчивой. Зимой ее частично отсыпят снова, она должна устояться, за лето дорога будет доделана. Задержка в сдаче согласована с краевым правительством.

Обход города – трасса в Чусовском районе, часть автодорожного коридора Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск. По данным подрядчика, основное назначение обхода — вывод транзитного автотранспорта за пределы городской застройки Чусового. В рамках проекта должны появиться два моста и один путепровод через железную дорогу общей протяженностью 655 погонных метров. Длина обхода составит 6,82 км.

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Обход Чусового сдадут позже срока – в 2020 году

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Теги: обход Чусового, Мостоотряд №123, Уралмостострой



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