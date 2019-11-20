Обход Чусового сдадут позже срока – в 2020 году

Подрядчик сдвинул сроки сдачи обхода Чусового, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, обход должны были сдать в четвертом квартале 2019 г. Общая стоимость строительства ранее оценивали в 2,77 млрд руб., из них 838,8 млн руб. из федерального бюджета. В 2018 г. объект обещали сдать на полгода раньше срока.

Подрядчик строительства, пермский филиал "Мостоотряд №123" АО "Уралмостострой", сообщил "Ъ-Прикамье", что срок сдачи обхода сдвигается. Его откроют "в течение 2020 г.". Причина срыва срока - ошибка при проектировании: насыпь стала менее устойчивой. Зимой ее частично отсыпят снова, она должна устояться, за лето дорога будет доделана. Задержка в сдаче согласована с краевым правительством.

Обход города – трасса в Чусовском районе, часть автодорожного коридора Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск. По данным подрядчика, основное назначение обхода — вывод транзитного автотранспорта за пределы городской застройки Чусового. В рамках проекта должны появиться два моста и один путепровод через железную дорогу общей протяженностью 655 погонных метров. Длина обхода составит 6,82 км.