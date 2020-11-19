В Челябинской области собрали миллион тонн зерна

Депутаты комитета ЗСО по аграрной политике обсудили предварительные итоги проведения уборочной кампании в Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин рассказал, что в текущем году посевная площадь составила 1 млн 961 тыс. га, в том числе зерновых 1 млн 447 тыс. га, масличных 200 тыс. га, картофеля 7,3 тыс. га, овощей открытого грунта 1,2 тыс. га. Кормовые культуры были размещены на площади 280 тыс. га.

Однако на урожайность большое влияние оказала атмосферная засуха. В результате валовый сбор зерновых составил 1 млн 80 тыс. т., масличных культур 122 тыс. т., картофель 90 тыс. т., овощей открытого грунта – 36,5 тыс. т.

В этом году в регионе впервые собрали 80 т. фруктов и ягод, в прошлом году этот объем составлял только порядка 20 т.

Кроме того, от летней засухи пострадали кормовые угодья, несмотря на это в регионе создан необходимый запас кормов.

В настоящий момент идет подготовка к посевной кампании 2021 года. Сформирован фонд семян 257 тыс. т.