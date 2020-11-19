Суд оправдал начальство ярославской колонии по делу о пытках осужденных

Суд вынес оправдательный приговор в отношении руководителей исправительной колонии N1 УФСИН по Ярославской области Дмитрия Николаева и Игита Михайлова.

Они оправданы в связи с отсутствием события преступления, за ними признано право на реабилитацию, сообщает фонд "Общественный вердикт", представляющий интересы потерпевших.

11 сотрудников колонии признаны виновными по делу о превышении должностных полномочий. Они получили реальные сроки.

Напомним, в июле 2018 года в "Новой газете" было опубликовано видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра. Пострадавшим оказался заключенный Евгений Макаров. Позже в сети появилась новая видеозапись издевательств над заключенными в ярославской исправительной колонии №1. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.