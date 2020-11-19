В думе Екатеринбурга одобрили повышение налога на элитную недвижимость

На екатеринбургскую элитную недвижимость могут в два раза увеличить налоги. Такое предложение сегодня обсуждалось на заседании комиссии гордумы по экономической политике. Как передает корреспондент Накануне.RU, по итогам обсуждения было принято решение вынести поправки на заседание парламента.

Если документ одобрят, владельцы помещений, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб., будут платить налог по ставке 2% вместо 1%.

Вдвое может возрасти плата и для тех, у кого в собственности квартиры и жилые дома с кадастровой стоимостью от 7 млн руб. (для них ставка может составить 0,2% вместо 0,1%).