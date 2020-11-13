Путин назвал "универсальный способ вскрыть возможности целого народа"

Владимиру Путину предложили с помощью переобучения увеличить количество самозанятых в России в десять раз к 2030 году. Этим планируют заняться участники форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" – сегодня президент встретился с активистами в формате видеоконференции.

Один из проектов, представленных президенту, предусматривает увеличение самозанятых до 10 млн к 2030 году. Авторы платформы, которая будет заниматься переобучением, рассказали, что сейчас самозанятые – это таксисты, курьеры, репетиторы, а вот специалистов в сфере IT или строительства сложно найти.

Путин рост количества самозанятых одобрил.

"Действительно, во многих странах мира уже не нанимают работника, а просто обращаются за услугой к рынку. Это универсальный способ вскрыть возможности целого народа, целой страны. У нас большая территория и непростые коммуникации, так что это очень востребовано. Для самозанятых открываются новые направления, которые к этому на первый взгляд не имеют к этому никакого отношения", - заявил президент.

Создатели платформы для переобучения попросили, конечно, финансирования, а также решений законодательного характера. Путин обещал помочь.