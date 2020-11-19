19 Ноября 2020
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школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Администрация московской школы устроила травлю несогласного с дистантом родителя

Администрация московской школы №627 устроила травлю Ольги Жариковой, которая выступила против принудительного перевода детей на дистант.
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Жарикова инициировала сбор подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с требованием отказаться от принудительного дистанционного режима и вернуться к нормальному обучению. Она также создала для родителей группу в Telegram, где обсуждались этот и другие вопросы.

В ответ администрация школы организовала рассылку родителям школьников письма, в котором косвенно призвала родителей к расправе над Жариковой, сообщает "Красная весна".

"Помогите нам! Дайте возможность просто спокойно учить ребят! Не нужно писать никаких писем, не нужно подписывать никаких петиций! Когда мы ведем уроки, за нашими спинами такие родители, как Жарикова Ольга и другие члены самопровозглашенного Совета родителей УК №4, ведут свои никому не нужные игры по сбору подписей против всего… Мы считаем это провокацией, направленной на дестабилизацию работы нашей школы!" - говорится, в частности, в письме.

Как пояснила сама Жарикова, травля стала инструментом воздействия школьной администрации на несогласных родителей, которых обвиняют в провокациях и "обливании школы грязью". Отношение администрации хорошо показывает выражение "самопровозглашенный Совет родителей".

Подобный случай произошел в Красноярске. Там активного родителя Егора Кириченко выдавливают другие родители. По его словам, для этого был специально создан новый чат класса, куда его не включили, чтобы он не мешал администрации школы решать все вопросы в нужном им ключе.

Напомним, вчера рассмотрение Госдумой законопроекта о дистанционном образовании было отложено. Основная претензия активных родителей и граждан состоит в том, что обучение превращается в имитацию, а кроме того, игнорируются санитарные нормы в условиях длительного воздействия на детей источников излучения. Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова заявила, что законопроект "идет вразрез с санитарными правилами и нормами, согласно которым ученику нельзя проводить перед экранами гаджетов более пяти часов в неделю".

Отметим, что гигиенические нормативы цифрового и дистанционного обучения делают практически невозможным дистанционно-цифровой режим, но они игнорируются. А директор НМИЦ здоровья детей Минздрав Владислав Кучма был уволен после обнародования результатов исследований того вреда, который наносит детям цифровизация образования.

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Администрация московской школы устроила травлю несогласного с дистантом родителя

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Теги: образование, дистанционное образование, цифровизация, школа



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