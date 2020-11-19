19 Ноября 2020
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Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

"Жалоб на бездействие и равнодушие звучит немало": в регионах ужесточат требования к министрам здравоохранения

Правительство подготовило законопроект об отборе руководителей региональных министерств и управлений по здравоохранению. Теперь кандидатов на этот пост губернаторы должны будут согласовывать с федеральным Минздравом, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Жалоб на бездействие и равнодушие чиновников от здравоохранения в последний месяц звучит немало", - отметил глава кабмина на совещании с правительством.

Он отметил, что процедура согласования будет утверждена правительством после вступления закона в силу.

Напомним, в последнее время деятельность региональых глав здравоохранения не раз попадала в скандалы. Где-то их уже уволили после осложнения ситуации с эпидемией, где-то они сами подавали в отставку, где-то вступали в конфликт с подчиненными.

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"Жалоб на бездействие и равнодушие звучит немало": в регионах ужесточат требования к министрам здравоохранения

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Теги: министр здравоохранения, правительство, михаил мишустин



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