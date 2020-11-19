"Жалоб на бездействие и равнодушие звучит немало": в регионах ужесточат требования к министрам здравоохранения

Правительство подготовило законопроект об отборе руководителей региональных министерств и управлений по здравоохранению. Теперь кандидатов на этот пост губернаторы должны будут согласовывать с федеральным Минздравом, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Жалоб на бездействие и равнодушие чиновников от здравоохранения в последний месяц звучит немало", - отметил глава кабмина на совещании с правительством.

Он отметил, что процедура согласования будет утверждена правительством после вступления закона в силу.

Напомним, в последнее время деятельность региональых глав здравоохранения не раз попадала в скандалы. Где-то их уже уволили после осложнения ситуации с эпидемией, где-то они сами подавали в отставку, где-то вступали в конфликт с подчиненными.