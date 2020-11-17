"Где мозги?": Замгубернатора Забайкалья накричала на врачей за переполненные моностационары

17 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Дальневосточный ФО В России
больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

"Где мозги?": Замгубернатора Забайкалья накричала на врачей за переполненные моностационары

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала работу регионального минздрава и врачей.

Аудиозапись с заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом разместило издание "Чита.ру".

Чиновница обрушилась с критикой на врачей из-за переполненных стационаров и большого числа зараженных COVID-19.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", - возмутилась Ванчикова.

Также замгубернатора обвинила врачей в том, что они ночью "развлекались" с пациентами и не знали, куда их везти. Краевой минздрав она упрекнула в плохой работе, заявив, что министерство не выпускает нормальные распоряжения вовремя.

В Забайкалье, как и во многих других российских регионах, поликлиники перегружены, стационары переполнены. Краевые власти начали принимать меры только после выхода на федеральный уровень посмертного видео 64-летней читинки. Женщина записывала жалобу на то, что заболела коронавирусом и не может дождаться госпитализации, несмотря на ухудшающееся состояние.

Также она рассказывала, что ее сын обращался в минздрав Забайкалья, где его задержали сотрудники Росгвардии и не допустили к министру. Женщина заявила, что просит винить минздрав в ее смерти.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Где мозги?": Замгубернатора Забайкалья накричала на врачей за переполненные моностационары

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Забайкалье, врачи, стационары, Аягма Ванчикова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети