"Где мозги?": Замгубернатора Забайкалья накричала на врачей за переполненные моностационары

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала работу регионального минздрава и врачей.

Аудиозапись с заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом разместило издание "Чита.ру".

Чиновница обрушилась с критикой на врачей из-за переполненных стационаров и большого числа зараженных COVID-19.

"Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост", - возмутилась Ванчикова.

Также замгубернатора обвинила врачей в том, что они ночью "развлекались" с пациентами и не знали, куда их везти. Краевой минздрав она упрекнула в плохой работе, заявив, что министерство не выпускает нормальные распоряжения вовремя.

В Забайкалье, как и во многих других российских регионах, поликлиники перегружены, стационары переполнены. Краевые власти начали принимать меры только после выхода на федеральный уровень посмертного видео 64-летней читинки. Женщина записывала жалобу на то, что заболела коронавирусом и не может дождаться госпитализации, несмотря на ухудшающееся состояние.

Также она рассказывала, что ее сын обращался в минздрав Забайкалья, где его задержали сотрудники Росгвардии и не допустили к министру. Женщина заявила, что просит винить минздрав в ее смерти.