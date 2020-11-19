"Хочется извиниться за это недоразумение": сборная России проиграла Сербии 0:5

Сборная России по футболу проиграла команде Сербии со счетом 0:5 в шестом, заключительном туре Лиги наций. Это означает, что наши спортсмены лишились возможности выйти в высший дивизион лиги. В прошлом матче, напомним, россияне проиграли Турции. Лидером группы, в которую попала Россия, стала в итоге Венгрия.

Капитан сборной России Георгий Джикия после матча заявил: "Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор".

Многие болельщики после проигрыша припомнили главному тренеру сборной Станиславу Чечресову невызов на эту игру Артема Дзюбы, нападающего "Зенита" и капитана национальной команды. Черчесов связал это с секс-скандалом, в который попал Дзюба. Впрочем, этот скандал не помешал ему в составе "Зенита" победить в игре, которая прошла в тот же день, когда в сети всплыло интимное видео футболиста. Многие посчитали действия Черчесова ошибочными: видео у Дзюбы было украдено, не предназначалось для широкой аудитории и не содержит уголовно наказуемых деяний. А вот похищение личных данных и шантаж (по некоторым данным, похитители вымогали у футболиста $5 млн) – поводы для возбуждения дела, но тренер не счел нужным осудить вмешательство в частную жизнь.