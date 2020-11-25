25 Ноября 2020
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Спорт В России
Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу (2017) | Фото: rfs.ru

Черчесов не считает поражение от сборной Сербии поводом уходить в отставку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал подавать в отставку после поражения от Сербии со счетом 0:5.

"Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно",— сказал он. "Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020",— отметил Черчесов, сообщает "Матч ТВ".

Напомним, сборная России по футболу проиграла команде Сербии со счетом 0:5 в шестом, заключительном туре Лиги наций.

Это означает, что наши спортсмены лишились возможности выйти в высший дивизион лиги. В прошлом матче, напомним, россияне проиграли Турции. Лидером группы, в которую попала Россия, стала в итоге Венгрия.

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Черчесов не считает поражение от сборной Сербии поводом уходить в отставку

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Теги: Черчесов, футбол, спорт



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