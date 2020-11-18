Самолетам Boeing 737 MAX разрешили вернуться в небо после двух лет "простоя

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после почти двух лет запрета на полеты выдало разрешение Boeing 737 MAX на возвращение в небо. Ограничения были наложены после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Самолеты самой успешной с точки зрения продаж модели Boeing по всему миру простаивали 20 месяцев (и, вероятно, дотянут до круглой даты в два года). Это самый длительный запрет на эксплуатацию определенного типа ВС в истории коммерческой авиации. Запрет стоил США лидерства в мировом авиастроении, а Boeing потерял около $20 млрд.

И возвращение не будет простым. И не только из-за коронавируса.

Только одна авиакомпания - American Airlines – уже вернула MAX в расписание – с 29 декабря. В то же время Southwest Airlines – крупнейший эксплуатант данного типа самолетов – не собирается возвращать их в небо до второго квартала 2021 года. Вероятно, так поступят и другие перевозчики.

Во-первых, разрешение FAA относится только к американским авиакомпаниям. Авиационные власти Европы, Китая, России и других стран будут выдавать разрешения на основе собственных испытаний.

Во-вторых, по-настоящему подняться в небо самолеты смогут только после существенной технической доработки, перепрошивки программного обеспечения и переобучения пилотов с учетом новых требований и знаний о недостатках MAX. И даже без всех этих требований самолеты, простоявшие на земле два года, требуют техобслуживания. Reuters сообщает, что Boeing готовит специальный центр для наблюдения за всеми рейсами MAX по всему миру, чтобы оперативно выявлять и решать возможные проблемы.

По разным оценкам, на возвращение всех приземленных MAX в небо уйдет от шести месяцев до года. Тем не менее, сегодняшнее событие – серьезное подспорье для Boeing, поскольку компания сможет возобновить производство и прекратить сокращение штата. Кстати, это хорошая новость и для подрядчиков корпорации, в том числе и из России, например, для производителя титана "ВСМПО-Ависма". Фондовые рынки уже отреагировали на разрешение FAA – акции Boeing растут больше чем на 5%.