Самолетам Boeing 737 MAX разрешили вернуться в небо после двух лет "простоя

18 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Самолетам Boeing 737 MAX разрешили вернуться в небо после двух лет "простоя

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после почти двух лет запрета на полеты выдало разрешение Boeing 737 MAX на возвращение в небо. Ограничения были наложены после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.
Читайте также:

Самолеты самой успешной с точки зрения продаж модели Boeing по всему миру простаивали 20 месяцев (и, вероятно, дотянут до круглой даты в два года). Это самый длительный запрет на эксплуатацию определенного типа ВС в истории коммерческой авиации. Запрет стоил США лидерства в мировом авиастроении, а Boeing потерял около $20 млрд.

И возвращение не будет простым. И не только из-за коронавируса.

Только одна авиакомпания - American Airlines – уже вернула MAX в расписание – с 29 декабря. В то же время Southwest Airlines – крупнейший эксплуатант данного типа самолетов – не собирается возвращать их в небо до второго квартала 2021 года. Вероятно, так поступят и другие перевозчики.

Во-первых, разрешение FAA относится только к американским авиакомпаниям. Авиационные власти Европы, Китая, России и других стран будут выдавать разрешения на основе собственных испытаний.

Boeing 737 MAX Уральские авиалинии(2019)|Фото: Telegram-канал FlightMode

Во-вторых, по-настоящему подняться в небо самолеты смогут только после существенной технической доработки, перепрошивки программного обеспечения и переобучения пилотов с учетом новых требований и знаний о недостатках MAX. И даже без всех этих требований самолеты, простоявшие на земле два года, требуют техобслуживания. Reuters сообщает, что Boeing готовит специальный центр для наблюдения за всеми рейсами MAX по всему миру, чтобы оперативно выявлять и решать возможные проблемы.

По разным оценкам, на возвращение всех приземленных MAX в небо уйдет от шести месяцев до года. Тем не менее, сегодняшнее событие – серьезное подспорье для Boeing, поскольку компания сможет возобновить производство и прекратить сокращение штата. Кстати, это хорошая новость и для подрядчиков корпорации, в том числе и из России, например, для производителя титана "ВСМПО-Ависма". Фондовые рынки уже отреагировали на разрешение FAA – акции Boeing растут больше чем на 5%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Самолетам Boeing 737 MAX разрешили вернуться в небо после двух лет "простоя

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: boeing 737 max, возвращение, доработка, ресертификация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.10.2020 11:27 Мск Европейский регулятор готов вернуть Boeing 737 MAX в небо

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети