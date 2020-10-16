Европейский регулятор готов вернуть Boeing 737 MAX в небо

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) готово разрешить полеты Boeing 737 MAX. Авиарегулятор считает, что корпорация сделала самолет достаточно безопасным для того, чтобы он мог вернуться в европейское небо до конца 2020 года. И это несмотря на то, что EASA потребовало продолжить совершенствование самолета, на что уйдет до двух лет.

Сейчас агентство проводит окончательную проверку документов перед выдачей сертификата летной годности. Он может быть выдан в ноябре, заявил исполнительный директор EASA Патрик Кай. Тестовые полеты были осуществлены в сентябре.

Недостатки конструкции и программного обеспечения 737 MAX стоили 346 жизней, унесенных двумя катастрофами, почти двух лет "заземления", Boeing потерял миллиарды долларов, в отставку ушел глава концерна.

Эксперты отмечают, что мнение EASA приобрело дополнительный вес, поскольку доверие к решениям американского регулятора – Федерального управления гражданской авиации (FAA) – было подорвано. Пока MAX стоял на земле, выяснилось, что FAA передавало полномочия по сертификации самолетов Boeing и на многие вещи смотрело сквозь пальцы.