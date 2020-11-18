18 Ноября 2020
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Путин сравнил врачей с героями Великой Отечественной войны

Владимир Путин сегодня проводит расширенное совещание по вопросу борьбы с коронавирусом. "Ситуация с коронавирусом, к сожалению, складывается непросто", - отметил он, открывая заседание.

Путин заявил, что рекомендация привлекать врачей, которые сидят на больничном дома, к работе колл-центров, не должна распространяться на регионы. "Нет, так нельзя. Мы можем только восхищаться героями, но мы не можем кого-то побуждать к этому, этот опыт расширять было бы неправильно", - отметил президент. Он вспомнил о героях Великой отечественной войны, сказал, что ими можно восхищаться, но выбор тут должен быть за каждым отдельным человеком, геройство должно быть делом доброй воли.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на ИВЛ сейчас в России около 5 тыс. пациентов.

"Для амбулаторного этапа сейчас ключевая проблема – это транспорт. Не только выезд врачей на дом, но и доставка пациентов в медучреждения. В восьми регионах эта проблема не решена", - сообщил министр. Чиновник рассказал, что в некоторых регионах, например, в Пермском крае, нагрузка на "скорую помощь" в пиковый момент возросла в девять раз.

"Этот транспорт – он чей должен быть? Муниципальный, да?"- спросил Путин. Мурашко ответил, что транспорт надо привлекать и частный, например, такси. И средств, выделенных правительством (10 млрд руб.), должно хватить. Тут вмешалась вице-премьер Татьяна Голикова. Она сообщила, что очень немногие регионы пользуются возможностью привлекать частников для перевозок. "У нас не возбраняется приобретать автомобили для "скорой" за счет этих 10 миллиардов, но сразу промышленность, конечно, не готова выдать такой объем. Можно покупать небольшие машины", - отметила Голикова. "Каждый из этих вопросов надо дожать. Каждый вопрос должен быть проработан", - заметил президент. Мурашко рассказал, что экстренно проблему можно решить с помощью такси. "Ради Бога, но только чтобы никто на этом не наживался, - поддержал Путин. – Если по какому-то понятному тарифу – можно договориться".

По словам Мурашко, 43 региона уже обеспечивают лекарствами амбулаторных больных коронавирусом.

Путин отметил: "Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить. Управлять надо коечным фондом, системами связи. Я понимаю, что есть определенная профессиональная терминология, но нужно от этого избавляться". Мурашко согласился, что, может быть, неправильно выразился во время доклада.

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Путин сравнил врачей с героями Великой Отечественной войны

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Теги: владимир путин, коронавирус, врачи



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