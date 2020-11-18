18 Ноября 2020
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Митинг предпринимателей у ТЦ &quot;Столичный&quot; в Улан-Удэ (2020) | Фото: youtube.com/Newbur видео

В Бурятии предприниматели устроили стихийный митинг из-за локдауна

В Улан-Удэ предприниматели вышли на улицы, протестуя против новых ограничений из-за коронавируса.

Так, возле одного из торговых центров несколько десятков человек устроили стихийный митинг.

Напомним, Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса. Власти приостановили работу торговых и развлекательных центров и заведений общепита с 16 по 30 ноября. Также в регионе закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы.

Ранее бизнесмены обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой разрешить им возобновить работу. По их словам, они потратились на обеспечение санитарных мер, закупив все необходимое.

Как передает Regnum, предприниматели намерены стоять с одиночными пикетами на площади Советов Улан-Удэ до тех пор, пока им не разрешат работать.

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В Бурятии предприниматели устроили стихийный митинг из-за локдауна

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Теги: бурятия, локдаун, торговые центры, бизнесмены



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