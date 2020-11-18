18 Ноября 2020
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Улан-Удэ, Ленин, Бурятия (2017) | Фото: baikal-terra.ru

Депутат: Протест против локдауна в Бурятии - из-за перекоса в пользу федеральных сетей

Бурятия стала первым регионом, объявившим о повторном локдауне в связи с эпидемией коронавируса. Это тут же вызвало протесты предпринимателей.

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов в беседе с Накануне.RU рассказал, что причина нынешнего протеста даже не в самих карантинных мероприятиях, а в странной избирательности - федеральным торговым сетям позволено работать, а местному малому и среднему бизнесу — запрещено. И остаётся непонятным, как это поможет остановить распространение инфекции.

Нынешний локдаун по сравнению с весенним не столь жёсткий — например, в обычном режиме работают органы государственной власти.

"Кроме того, интересно, что в понедельник ввели меры, а во вторник уже объявили, что обращения в больницы сократились. Во что не верится - анализы ждёшь неделю, порой они ещё и теряются. Не верится в то, что эти меры сразу могли дать эффект", - отметил Баир Цыренов.

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Депутат: Протест против локдауна в Бурятии - из-за перекоса в пользу федеральных сетей

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Теги: Бурятия, локдаун, Баир Цыренов



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