В Перми склад ГУФСИН на Бахаревке будет безопасным

Дума Перми утвердила изменение зоны с многофункциональной жилой застройки (СТН-Г) на общественно-деловую (ТСП-ОД) и промышленно-торговую (ТСП-ПТ) на территории в Индустриальном районе, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На заседании городского парламента принято решение внести изменения в Генеральный план Перми относительно территории, ограниченной улицами Карпинского и Василия Васильева. Сюда относятся участки, находящиеся в федеральной собственности, арендуемые Федеральным казенным образовательным учреждением высшего образования "Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний". В отношении территории Федерального казенного учреждения предусмотрено установление функциональной зоны ТСП-ПТ (промышленно-торговая зона) для размещения склада.

В соответствии с приказом Минюста России "Об утверждении наставления по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы", на проектируемом объекте будет организовано складирование средств индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы, каски, щиты). Хранение боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества, порохов, пиротехнических изделий в данном случае исключено.

Застройка Бахаревки жилыми домами могла привести к разрастанию города на окраинах, что не соответствует положениям территориального планирования. Изменения в Генеральный план Перми предотвратят это.