Пермяки собирают подписи против строительства склада боеприпасов ФСИН

В Прикамье региональное отделение партии "Справедливая Россия" объявило сбор подписей жителей Перми против строительства на территории города склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ ФСИН РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этой инициативе на своей странице в Facebook сообщила руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Вероника Куликова.

17 ноября по инициативе администрации города дума Перми приняла решение о смене функционального зонирования в отношении территории, ограниченной ул. Карпинского и ул. Василия Васильева в Индустриальном районе. Теперь ФСИН России планирует построить на этом участке склад для хранения боеприпасов.

"Считаю, что решения о строительстве подобных потенциально опасных объектов в черте города должны приниматься в случаях крайней необходимости, исключительно после широкого публичного обсуждения с жителями. Однако в случае со строительством склада боеприпасов, все сделано максимально скрытно, кулуарно, мнение пермяков проигнорировано. Хотя документация по вопросу строительства потенциально опасного объекта согласовывалась городскими и краевыми чиновниками ещё летом этого года. Убеждена, что строительство опасных объектов не должно вестись на территории города в непосредственной близости от жилых кварталов, где подобное соседство может нести потенциальную угрозу жизни и здоровью людей", - сообщила Куликова.

В настоящий момент петицию на сайте петиций подписали 45 человек.

"Из-за этого решения под угрозой оказывается территория города в радиусе до 15 км. Именно на такие расстояния разлетались осколки после взрывов складов боеприпасов под Рязанью, в Ачинске и Ульяновске (и это было совсем недавно!). Страшно представить, что грозит Перми, если подобное ЧП случится с объектом, который хотят построить с разрешения городской власти", - говорится в тексте обращения.

Ранее в администрации Перми сообщили Накануне.RU, что в соответствии с приказом Минюста России "Об утверждении наставления по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы", на проектируемом объекте будет организовано складирование средств индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы, каски, щиты). Хранение боеприпасов, содержащих взрывчатые вещества, порохов, пиротехнических изделий якобы исключено. Застройка же Бахаревки жилыми домами могла привести к разрастанию города на окраинах, что "не соответствует положениям территориального планирования".