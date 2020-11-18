В Челябинске юриста "Стоп-ГОК" Казанцева отпустили под подписку о невыезде

В Челябинске юристу Владимиру Казанцеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

"Сегодня закончили ознакомление с материалами дела, подписали протокол ознакомления, в том числе и с дополнительными документами. Самым радостным документом была подписка о невыезде. Теперь могу ощутить радость от простых вещей: свободный выход, возможность работать и помогать тем, кто надеется на мою помощь", - написал Казанцев на своей странице в соцсети.

Напомним, Казанцев был задержан 26 августа оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. В отношении юриста возбуждены два уголовных дела по обвинению в мошенничестве и покушении на мошенничество. По решению суда он был отправлен под домашний арест. По данным полиции, он получил от клиента 500 тыс. руб. под предлогом передачи неустановленным должностным лицам судебной системы якобы с целью оказания влияния на ход судебного процесса.