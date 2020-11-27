В Челябинске утверждено обвинительное заключение по делу юриста "Стоп-ГОК" Казанцева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении юриста Владимира Казанцева, обвиняемого в совершении мошенничества и приготовления к мошенничеству в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, Казанцев получил от своего клиента 500 тыс. рублей якобы за содействие в вынесении судебного решения в пользу потерпевшего. При этом он знал, что не может повлиять на принятие судебного решения. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, как считает следствия, обвиняемый пытался получить с другого клиента 2,5 млн рублей якобы для передачи сотруднику Арбитражного суда региона.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд.

Напомним, Казанцев был задержан 26 августа оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По решению суда он был отправлен под домашний арест. В ноябре Владимиру Казанцеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.