В Челябинске утверждено обвинительное заключение по делу юриста "Стоп-ГОК" Казанцева

27 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Владимир Казанцев, активист &quot;Стоп-ГОК&quot; (2020) | Фото: vk.com/stop_gok, Василий Московец

В Челябинске утверждено обвинительное заключение по делу юриста "Стоп-ГОК" Казанцева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении юриста Владимира Казанцева, обвиняемого в совершении мошенничества и приготовления к мошенничеству в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, Казанцев получил от своего клиента 500 тыс. рублей якобы за содействие в вынесении судебного решения в пользу потерпевшего. При этом он знал, что не может повлиять на принятие судебного решения. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, как считает следствия, обвиняемый пытался получить с другого клиента 2,5 млн рублей якобы для передачи сотруднику Арбитражного суда региона.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд.

Напомним, Казанцев был задержан 26 августа оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По решению суда он был отправлен под домашний арест. В ноябре Владимиру Казанцеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске утверждено обвинительное заключение по делу юриста "Стоп-ГОК" Казанцева

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Казанцев, Стоп-ГОК, мошенничество, уголовное дело,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.11.2020 08:29 Мск В Челябинске юриста "Стоп-ГОК" Казанцева отпустили под подписку о невыезде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети