Заявку Уральского НОЦ высоко оценили федеральные эксперты

Заявка Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" получила наивысшую оценку экспертов по итогам экспертизы представленных на федеральный конкурс документов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, из 20 участников Уральский НОЦ занял первое место с суммой баллов 81,25. На заседании конкурсной комиссии эксперты оценивали соответствие заявок требованиям конкурсной документации и критериям отбора программ деятельности.

Речь идет о проведении отбора второй очереди научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Ожидается, что пять победителей конкурса будут объявлены в декабре.

По результатам экспертизы документов комиссия допустила 20 заявок к участию в конкурсном отборе и утвердила итоговое значение численных показателей критериев отбора программ деятельности центров. Сейчас документы направлены в Совет научно-образовательных центров мирового уровня для дальнейшего рассмотрения.

"Уральский НОЦ объединяет усилия Свердловской, Челябинской и Курганской областей для укрепления конкурентных преимуществ территорий. Развивая НОЦ, мы стимулируем рост инновационной активности и развиваем научно-производственную кооперацию. Таким образом, Уральский межрегиональный научно-образовательный центр станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов. В конечном итоге это напрямую будет влиять на экономическое развитие Урала и на повышение благосостояния его жителей", - считает губернатор Свердловской области, член наблюдательного совета УрФУ Евгений Куйвашев.

Сегодня глава региона, представляя депутатам Законодательного собрания основные направления бюджетной политики на будущий год и плановый период 2022-2023 годов, заявил, что общий объем финансирования научно-технологических проектов НОЦ предварительно составляет порядка 14 миллиардов рублей.

"Рассчитываем, что наша заявка будет одобрена", - сказал губернатор.

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы" создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Уральский федеральный университет выступил инициатором создания и выполняет функции проектного офиса НОЦ. Направления деятельности центра – аэрокосмос, экология городской среды и промышленности, новая энергетика, новые материалы и новые производственные технологии.