Свердловская область потеряла 30 миллиардов рублей из-за коронавируса

Последствия пандемии коронавирусной инфекции оказали негативное влияние на динамику исполнения бюджета Свердловской области. Так, по итогам 10 месяцев 2020 г. налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились в целом на 6,5%, а из-за COVID-19 регион потерял порядка 30 млрд руб. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании ЗакСО.

На помощь пришли средства федерального бюджета. Регион уже получил два транша на обеспечение сбалансированности бюджета на общую сумму почти в 10 млрд руб.

"Несмотря на объективное сокращение доходной части бюджета, нам удалось обеспечить безусловное выполнение всех социальных обязательств, мобилизацию ресурсов для финансирования неотложных задач здравоохранения и первоочередных мер социальной сферы экономики, плановую и в целом ритмичную реализацию национальных проектов. Эти же приоритеты бюджетной политики являются для нас ключевыми и в предстоящий период", - рассказал губернатор.

Проект бюджета на 2021 г. основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития, который предполагает восстановление экономической активности уже в следующем году. Объем расходов в 2021 г. составит порядка 300 млрд руб. Прогноз доходов на 2021 г. – почти 260 млрд. Расходы на финансирование социальной сферы составят свыше 66% расходов областного бюджета или почти 200 млрд 500 млн руб. Финансовая помощь местным бюджетам в 2021 г. рассчитана в объеме 25 млрд 700 млн руб.

"Уважаемые коллеги, мы с вами входим в очень важный и ответственный период. Мы должны консолидировать усилия на восстановление региональной экономики, снижение уровня безработицы, рост реального дохода граждан. Следующий этап – это выход на устойчивый рост", - заявил глава региона.

Основными статьями расходов в 2020 году стали: борьба с коронавирусом и его последствиями – 14,9 млрд руб., 5,7 из которых средства областного бюджета. 2,3 млрд – перепрофилирование и оснащение коечного фонда. 5,8 млрд руб. потрачено на стимулирующие премии медработникам, 18 млрд – на поддержку 78 тыс. многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. 5,7 млрд – пособия по безработице и еще 15 тыс. человек получили финансовую поддержку как самозанятые.

"По основным отраслям, как я уже говорил, по макроэкономическим показателям в промышленности у нас, несмотря на всю тяжесть ситуации с бюджетом, идет рост. Это индекс промышленного производства, мы по общему уровню инвестиций приближаемся к аналогичному периоду прошлого года. У нас неплохие показатели по строительству и вводу жилья и многим другим показателям макроэкономики. Отчетливо понимаем что главный пострадавший от этих ограничительных мер это, конечно же, малый и средний бизнес. Это сфера услуг и всей торговли. Безусловно, вопрос связан с НДФЛ, налог на доходы физлиц – он в значительной степени сократил поступление в областной бюджет. Но вместе с тем мы понимаем, что сохранив базовые отрасли, они, так или иначе, кумулятивно передадут этот эффект уже в следующем году. Мы очень внимательно, очень скрупулезно разбирали варианты развития экономики с экспертами. Это наше общее решение - идти по базовому варианту. Более того, этот базовый вариант предусматривает в себе, в том числе, и рост, о котором мы говорим. Мы сегодня очень аккуратно вводим ограничительные меры и будем стараться выдерживать наши возможности в соответствии с той эпидемиологической ситуацией, которая сейчас есть. У меня нет никаких сомнений в том, что мы этот базовый вариант реализуем уже в 2021 г., но если получится сделать больше, мы будем только рады и будем направлять деньги на реализацию наших проектов и создание резервов", - отметил губернатор.

По его словам в 2021 г. индекс физического объема инвестиций в основной капитал увеличится на 105,5% и составит более 440 млрд руб. К концу 2021 г. уровень зарегистрированной безработицы сократится в три раза: с ожидаемых по итогам 2020 г. 6% до 2%. Прогнозируемая среднемесячная заработная плата достигнет 43 тыс. 704 руб. Для осуществления данных прогнозов необходима планомерная работа всех звеньев власти, а также сотрудничество регионального и местных уровней управления.