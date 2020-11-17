СМИ: Мобильным операторам откажут в самых желанных для 5G частотах

17 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России Москва
Вышка 5G. (2020) | Фото: Christoph Scholz / Flickr.com

СМИ: Мобильным операторам откажут в самых желанных для 5G частотах

"Дочки" операторов "Мегафон" и "Ростелеком", вероятно, не получат частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц для тестирования 5G. Госкомисия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена им отказать, пишут "Ведомости".
Читайте также:

Напомним, для создания сети 5G оптимальным является диапазон 3,4-3,8 ГГц (так называемый "золотой диапазон"). Но на то он и "золотой" – частоты в нем нарасхват и по большей части уже заняты спецслужбами и силовиками.

"Мегафон" и "Ростелеком" тестировали 5G на частотах 3,4–3,6 ГГц в 2017–2018 гг. «Мегафон», например, транслировал в 5G игры чемпионата мира по футболу в РФ. Потом зоны 5G были свернуты – закончилось действие разрешения ГКРЧ, а заявка на его продление была отклонена, говорит представитель "Ростелекома".

Издание отмечает, что сопротивление созданию полноценной сети 5G в "золотом диапазоне" идет на самом высоком уровне – отказывает операторам Совбез РФ, его решения поддерживает президент.

Вместо желанных частот операторам предлагают другой диапазон, но он малопригоден для 5G: оборудование "заточено" не под него, качество связи в нем хуже и стоить будет дороже, причем настолько, что развертывание сетей может стать невыгодным. Особенно если учесть, что и с других сторон операторов тоже ограничивают. Например, силовики требуют, чтобы оборудование для сетей 5G было отечественным, но сейчас в России его просто не производят, а локализацией для российского рынка едва ли кто-то станет заниматься.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Мобильным операторам откажут в самых желанных для 5G частотах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: 5g, золотой диапазон, частоты, гкрч, силовики, мобильные операторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.02.2020 08:24 Мск Государство резко изменило схему распределения частот 5G, и операторы ею недовольны

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети