СМИ: Мобильным операторам откажут в самых желанных для 5G частотах

"Дочки" операторов "Мегафон" и "Ростелеком", вероятно, не получат частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц для тестирования 5G. Госкомисия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена им отказать, пишут "Ведомости".

Напомним, для создания сети 5G оптимальным является диапазон 3,4-3,8 ГГц (так называемый "золотой диапазон"). Но на то он и "золотой" – частоты в нем нарасхват и по большей части уже заняты спецслужбами и силовиками.

"Мегафон" и "Ростелеком" тестировали 5G на частотах 3,4–3,6 ГГц в 2017–2018 гг. «Мегафон», например, транслировал в 5G игры чемпионата мира по футболу в РФ. Потом зоны 5G были свернуты – закончилось действие разрешения ГКРЧ, а заявка на его продление была отклонена, говорит представитель "Ростелекома".

Издание отмечает, что сопротивление созданию полноценной сети 5G в "золотом диапазоне" идет на самом высоком уровне – отказывает операторам Совбез РФ, его решения поддерживает президент.

Вместо желанных частот операторам предлагают другой диапазон, но он малопригоден для 5G: оборудование "заточено" не под него, качество связи в нем хуже и стоить будет дороже, причем настолько, что развертывание сетей может стать невыгодным. Особенно если учесть, что и с других сторон операторов тоже ограничивают. Например, силовики требуют, чтобы оборудование для сетей 5G было отечественным, но сейчас в России его просто не производят, а локализацией для российского рынка едва ли кто-то станет заниматься.