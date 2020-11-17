Аналитики предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от COVID-19

Банк Citigroup прогнозирует падение курса доллара на 20% в случае широкого распространения вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg.

Аналитики заявляют, что вакцинация поможет оживить международную торговлю и мировую экономику.

Еще один фактор, который повлияет на курс американской валюты, — мягкая денежно-кредитная политика ФРС США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.

Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками.

Ранее сообщалось, что результаты клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной совместно Pfizer и BioNTech, которые вызвали ажиотаж и оптимизм на фондовых рынках и в европейских правительствах, не разделяют эксперты.

Pfizer и BioNTech сообщили о положительных результатах через 11 месяцев после появления COVID-19 в Китае. Первые результаты испытания более чем на 40 тыс. добровольцах говорят об эффективности вакцины в 90% случаев.

Специалисты по вакцинам указывают, что результаты исследования пока опубликованы в пресс-релизе, а не в рецензируемом медицинском журнале. Также им удивителен рост акций других разработчиков вакцин, например, компаний Moderna и AstraZeneca, которые совместно с Оксфордским университетом разрабатывают свои препараты.