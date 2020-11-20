Евро потеснил доллар в международных расчётах

Американский доллар в октябре текущего года уступил лидерство в международных переводах. В транзакциях, осуществляющихся через систему SWIFT, валюта США впервые за семь лет опустилась на вторую строчку, с небольшим отрывом уступив евро. Как передаёт агентство Infox, на евро пришлось 37,8% платежей, а на доллар 37,6%. Третье место занял британский фунт стерлингов, которым рассчитываются значительно реже - всего в 7% случаев.

Доллар теряет популярность с весны 2015 г., когда им осуществлялось 45% расчётов через SWIFT. Тем не менее доллар остаётся главной резервной валютой и средством глобальных расчетов. По данным Банка международных расчетов (BIS), летом нынешнего года почти половина международных займов и облигаций номинировались в американской валюте. В ней же осуществляется 85% операций на мировом рынке "Форекс".