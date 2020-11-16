Лукашенко уточнил, какой процент своих полномочий готов передать парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия главы республики можно без внесения изменений в конституцию.

По словам Лукашенко, общество хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях.

"Как выход из этого - изменения в конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение.

Также он объявил о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии. Часть из них может быть передана на местные уровни.