16 Ноября 2020
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Политика В бывшем СССР
лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Лукашенко уточнил, какой процент своих полномочий готов передать парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия главы республики можно без внесения изменений в конституцию.

По словам Лукашенко, общество хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях.

"Как выход из этого - изменения в конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что проект обновленной Конституции Белоруссии будет вынесен на общественное обсуждение.

Также он объявил о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии. Часть из них может быть передана на местные уровни.

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Лукашенко уточнил, какой процент своих полномочий готов передать парламенту

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Теги: александр лукашенко, полномочия президента, белоруссия



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